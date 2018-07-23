Иллюстративное фото

Административное дело в отношении автолюбителя было рассмотрено в специализированном административном суде города Атырау. Нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в июле в поселке Бейбарыс. Полицейские установили, что водитель управлял машиной с подложными государственными регистрационными знаками, принадлежащими другому автомобилю, который был снят с учета ранее.

- В судебном заседании правонарушитель признал свою вину и пояснил, что свой номер авто он потерял и прикрепил к нему заведомо подложный номер. Водитель был признан виновным по части 4 статьи 590 КоАП РК - "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", ему назначен штраф 33670 тенге, - рассказали в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.