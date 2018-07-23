Иллюстративное фото из архива "МГ" В Пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что 19 июля в 17.15 в п.Заречный, напротив АЗС «Меркурий», при покраске столбов освещения от удара электрическим током скончался 17-летний житель области, его 16-летний брат доставлен в детскую областную больницу. - В рамках следственных мероприятий установлено, что автомашина с подъемником под управлением 62-летнего водителя выехала на покраску столбов. В качестве маляра на работу был принят несовершеннолетний, с которым был его брат, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - При спуске стрелы с корзиной, в которой находились несовершеннолетние, задняя сторона стрелы задела высоковольтный кабель, вследствие чего произошло замыкание и людей, работающих на подъемнике, ударило током. По данному факту начато досудебное производство по ч.3 ст.156 УК РК - "Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека". Обстоятельства происшествия, в том числе трудоустройства несовершеннолетних выясняются. Ход расследования находится на контроле прокурора области и начальника ДВД области.