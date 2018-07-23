В Западно-Казахстанской области число родителей, отказывающихся делать профилактические прививки своим детям, растет в геометрической прогрессии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала года их число составило 1072 человека. Об этом сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья ЗКО. - Областной акимат утвердил план работы с родителями-отказниками. Около ста родителей в результате разъяснительной работы о важности вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний продолжили вакцинацию. Из-за мнимой принципиальности родителей зачастую страдают дети. Мы активно контактируем с представителями мечети. Религия не должна противоречить вопросам охраны общественного здоровья, – заявил Жайдар Курманов. Также спикер проинформировал о результатах мониторинга пищевой продукции. - По итогам проведенного мониторинга несоответствие проб установлено в 13% продукции отечественного производства, в 47% - стран таможенного союза, 39% - из третьих стран. В результате проводимой профилактической работы наблюдается снижение количества несоответствующей продукции требованиям технических регламентов таможенного союза, с 67% в 2015 году до 11% по итогам 2017 года,- отметил Курманов. В ходе проверок объектов, производящих пищевую продукцию, несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в 18 пробах из 254. За выявленные нарушения санитарных требований в ходе проверок по области вынесено 48 постановлений об административных правонарушениях на сумму около 1,3 млн тенге, временно отстранены от работы 33 человека, которые представляли угрозу по распространению инфекционных заболеваний. Руслан АЛИМОВ