С начала года их число составило 1072 человека. Об этом сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья ЗКО. - Областной акимат утвердил план работы с родителями-отказниками. Около ста родителей в результате разъяснительной работы о важности вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний продолжили вакцинацию. Из-за мнимой принципиальности родителей зачастую страдают дети. Мы активно контактируем с представителями мечети. Религия не должна противоречить вопросам охраны общественного здоровья, – заявил Жайдар Курманов. Также спикер проинформировал о результатах мониторинга пищевой продукции. - По итогам проведенного мониторинга несоответствие проб установлено в 13% продукции отечественного производства, в 47% - стран таможенного союза, 39% - из третьих стран. В результате проводимой профилактической работы наблюдается снижение количества несоответствующей продукции требованиям технических регламентов таможенного союза, с 67% в 2015 году до 11% по итогам 2017 года,- отметил Курманов. В ходе проверок объектов, производящих пищевую продукцию, несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в 18 пробах из 254. За выявленные нарушения санитарных требований в ходе проверок по области вынесено 48 постановлений об административных правонарушениях на сумму около 1,3 млн тенге, временно отстранены от работы 33 человека, которые представляли угрозу по распространению инфекционных заболеваний.