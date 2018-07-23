Иллюстративное фото По информации ДЧС Атырауской области, 20 июля в 20.00 в районе дачного участка "Рыбниково", недалеко от поселка Курилкино, утонул 34-летний мужчина. Известно лишь, что трагедия произошла при неизвестных обстоятельствах, сам утонувший находился в нетрезвом состоянии. - В субботу, 21 июля, в 6.30 тело мужчины было извлечено из воды местными жителями и передано родственникам, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Всего с начала 2018 года в городских и сельских водоемах утонули 16 человек, 9 из них - несовершеннолетние дети. - Все девять утонувших детей находились без присмотра родителей, из них 4 ребенка утонули в городе, двое в Жылыойском и трое в Махамбетском районе. В запрещенных для купания местах утонули 5 мужчин, двое в городе, двое в Индере и один в Кызылкоге. Один взрослый утонул в Кызылкоге, когда купался в состоянии алкогольного опьянения. Двух мужчин в Индерском районе, купавшихся в нетрезвом состоянии, в разные дни в июле удалось спасти, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Спасатели ГУ "ЗРАОСО" продолжают вести работу по обеспечению безопасности людей на воде: на сегодня проведено 158 рейдов, в ходе которых были привлечены к административной ответственности 19 человек, за употребление алкоголя в общественном месте и 128 гражданам были даны строгие предупреждения за нарушение правил безопасности на водоемах. Общая сумма штрафов, наложенных на жителей, составила 114 233 тенге. Отметим, что на данный момент в Атырау действует два официальных городских пляжа, а также имеется 58 опасных участков, где купаться категорически запрещено.