20 июля специализированным административным судом Уральска вынесено решение о наложении штрафа и приостановлении деятельности магазина "Строймарт", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 20 июля вынесено решение специализированного административного суда г. Уральска о привлечении к административной ответственности ТОО "ТД СтройВосток" магазин "Строймарт" в виде штрафа 100 МРП с приостановлением деятельности сроком на 90 дней за неустранение противопожарных мероприятий, выявленных в ходе внеплановой проверки по поручению Генеральной прокуратуры РК. - Сегодня, 21 июля, административные материалы за неустранение противопожарных мероприятий в отношении рынка "Ел Ырысы" направлены в специализированный административный суд г. Уральска, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Напомним, 26 июня административный суд Уральска вынес постановление о приостановке деятельности ТД "Жадыра". Кроме того, владелец должен оплатить штраф в размере 100 МРП (240500 тенге).  Также неделю назад владелец рынка "Шебер" был оштрафован на 168 тысяч тенге за нарушение правил пожарной безопасности.  27 июня стало известно о том, что ТД "Школьник"будет закрыт на три месяца за нарушение правил пожарной безопасности. В начале июля за неустранение противопожарных мероприятий, предписанных в ходе внеплановой проверки по поручению Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, административные материалы в отношении рынков «Алтын Алма» и «Золотая Чаша» были переданы в суд.  