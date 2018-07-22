В комитете по ЧС МВД РК сообщили, что сегодня, 22 июля, в 12.47 на на частном пляже "Инжу", что расположен на Актюбинском водохранилище, произошел обвал грунта с обрыва на отдыхающих. - Очевидцами спасены две девочки 2017 и 2016 годов рождения, которые с травмами госпитализированы в больницу. Работниками центра медицины катастроф комитета по чрезвычайным ситуациям оказана первая медицинская помощь пострадавшим, - пояснили в КЧС МВД РК. Как стало извесстно, одна из девочек находится в реанимации в тяжелом состоянии. На месте происшествия также были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Актюбинской области.