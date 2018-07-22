По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет +29, ночью +18, возможен дождь с грозой. В Атырау днем температура воздуха составит +35, ночью +25. В Актобе днем будет ясная солнечная погода, 27 градусов выше нуля, ночью +13. В Актау ожидается дождь с грозой, днем +34, ночью +25