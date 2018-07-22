Скриншот с видео 9EDX7XMniNg Стихия бушевала несколько минут. Дождь был настолько сильным, что вода не успевала уходить с дорог. Люди, находившиеся в этот момент на улице, были вынуждены идти по воде. H9LRFaG6V_4 Сегодня, 22 июля, с утра в соцсетях стало распространяться видео о подтоплении в City Center. На видео снята вода на цокольном этаже торгового дома. Рабочие вычерпывают воду. Директор ПСП "Серик" Серик Мергалиев сообщил, что знает об этой проблеме и случилось это из-за сильного ливня. - Был аномальный дождь. За последние годы такого явления не было. Наша дождевая дренажная система не рассчитана была на это. Сейчас подсчитывается ущерб, - пояснил Серик Мергалиев. Czu6lKCBWAs Также в соцсетях распространяется видео с ТРК "Орал". Там вода стекает с потолка. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что вызовов о подтоплении домов и торговых объектов к ним не поступало.А вот жители села Переметное говорят, что дождь был настолько сильным, что у многих подтопило хозпостройки.Дождь также шел всю ночь и утром 22 июля, однако огромных луж на дорогах города нет.