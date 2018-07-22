Сотрудники полиции установили личности девушек, которые в стрингах мыли автомобиль, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео - Участники видеоролика установлены. В отношении них составлен административный протокол по части 1 статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Девушкам предстоит выплатить штраф, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Напомним, жители Актау нашли в городе автомойку с девушками в стрингах и засняли на видео. На кадрах видно, как две девушки в откровенной одежде моют машину. Регина ЯСНАЯ