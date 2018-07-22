В матче 19-го тура Премьер-Лиги «Атырау» принимал уральский «Акжайык». Первый гол нефтяникам принес Игорь Зенькович, который забил мяч на 24-й минуте. Еще одно очко для команды заработал на старте второй половины игры с передачи белоруса Предраг Сикимич. В итоге 2:0 в пользу нефтяников. - Ситуация уже не позволяла нам проигрывать. Поэтому не важно было, как мы сыграем, красиво или нет, главное было добыть 3 очка, и мы их добыли. В первом тайме мы имели преимущество и лишь во втором тайме у нас возникли проблемы из-за плохой физической готовности футболистов. Честно сказать, нам повезло один раз, когда мяч угодил в штангу, но в целом мы контролировали игру до последних минут, - рассказал главный тренер ФК "Атырау" Виктор Кумыков. «Атырау» с 16 очками продолжает располагаться на последней строчке турнирной таблицы. Уральский «Акжайык» с 23 баллами расположился на шестой позиции.