Об этом стало известно в ходе оперативного совещания по итогам работы за I полугодие 2018 года в ДЧС ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте по ЧС ЗКО прошло совещание под руководством начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА. - Силами аварийно-спасательных служб департамента за I полугодие совершено 1202 выезда по тревоге, при этом спасено 349 человек, эвакуировано 663 человека, оказана доврачебная медицинская помощь 68 пострадавшим, - рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО  Акылбек АХМЕТЖАНОВ. По словам начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Назарали СЕЛИМОВА, что они работают над созданием условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. — Для защиты населения, объектов хозяйствования, стратегических важных объектов и выполнения поставленных задач перед службой пожаротушения на территории области на сегодняшний день функционирует 3 специализированные пожарные части, 24 пожарные части и 1 пожарный пост. На вооружении подразделений имеется 167 единиц техники. Из них 76 основных, 27 специальных пожарных автомобилей и 64 единиц вспомогательной техники. При тушении пожаров были спасены 36 человек и эвакуированы 490. Вдобавок были проведены 7 пожарно-тактических учений и 173 пожарно-тактических занятия, — заявил Назарали СЕЛИМОВ.