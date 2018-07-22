В департаменте по ЧС ЗКО прошло совещание под руководством начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА.

- Силами аварийно-спасательных служб департамента за I полугодие совершено 1202 выезда по тревоге, при этом спасено 349 человек, эвакуировано 663 человека, оказана доврачебная медицинская помощь 68 пострадавшим,

заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек АХМЕТЖАНОВ.

созданием условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

— Для защиты населения, объектов хозяйствования, стратегических важных объектов и выполнения поставленных задач перед службой пожаротушения на территории области на сегодняшний день функционирует 3 специализированные пожарные части, 24 пожарные части и 1 пожарный пост. На вооружении подразделений имеется 167 единиц техники. Из них 76 основных, 27 специальных пожарных автомобилей и 64 единиц вспомогательной техники. При тушении пожаров были спасены 36 человек и эвакуированы 490. Вдобавок были проведены 7 пожарно-тактических учений и 173 пожарно-тактических занятия, — заявил Назарали СЕЛИМОВ.

Иллюстративное фото из архива "МГ"- рассказалПо словам начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Назарали СЕЛИМОВА, что они работают над