Данияр Алимбаев погиб от ножевого ранения в ногу. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы Данияра Алимбаева в соцсетях В ночь на 21 июля возле одного из ночного клуба в 6 микрорайоне между КВНщиком и злоумышленниками возникла потасовка, в результате которой Данияр получил ножевое ранение. Скорая помощь доставила Данияра Алимбаева в крайне тяжелом состоянии в больницу. Врачи установили предварительный диагноз — ножевое ранение верхней конечности, повреждение сосудов, наружное кровотечение. Данияр потерял много крови. Ему была сделана экстренная операция, но врачи не смогли его спасти. Данияр скончался в больнице. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что трое подозреваемых в убийстве задержаны. - По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство". Назначены судебно медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, 19 июля от ножевых ранений скончался известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады Денис Тен. Сегодня, 21 июля, в Алматы прошла гражданская панихида по Денису Тену. Регина ЯСНАЯ