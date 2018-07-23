Иллюстративное фото с сайта Kolyma.ru Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал начальник отдела строительства г.Атырау Тимур Басаров. По словам спикера, проект строительства спортивных площадок для 27 средних школ проходит государственную экспертизу. На данный момент три спортплощадки уже были построены при школах №16, 17 и 5 на средства спонсоров. Еще три площадки при финансовой поддержке этого же инвестора будут построены до конца текущего года. - Спортивные площадки представляют из себя современные инфраструктурные объекты, которые будут иметь ограждение и освещение. Они состоят из баскетбольного, футбольного, волейбольного полей, дорожки для прыжков в длину и тренажерного ядра. Планируется, что площадки будут открытыми, на них смогут заниматься не только школьники, но и дети из соседних дворов жилых домов, - рассказал Тимур Басаров. Как рассказал начальник отдела строительства, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство многофункциональных спортивных комплексов в селах Амангельди, Дамба и Аксай, а также в жилом массиве Кайнар, поселках Бирлик и Химпоселок. - Кроме того, объявлен конкурс на разработку ПСД на строительство пяти спортивных площадок в г.Атырау по следующим адресам: ул.Гайдара, 25, мкр.Нурсая, район дома №92, мкр.Самал, мкр.Нурсая-3, Привокзальный, 3 мкр., район дома №10, 11, - заключил спикер.