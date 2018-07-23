В яму, которая образовалась по ул. Молдагалиева, передними колесами провалился автомобиль, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". se_KTYTXVQ8 В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, снятое 22 июля, на ул. Молдагалиева, недалеко от ее пересечения с ул. Курмангазы. На видеоролике снято, как вдоль торгового дома провалился грунт. Автор ролика говорит, что грунт провалился именно там, где водоканал прокладывал трубу. Более того, один из автомобилей провалился передними колесами, так как провалившийся грунт было не видно из-за лужи. Автор видео рассказал, что работает неподалеку. И здесь проводили работу сотрудники водоканала и электрики. - После дождя все провалилось. Лишнюю землю увезли. Уже штук 10 машин за время дождя здесь "оставили" колеса, бампера. Вчера вот один сильно помял бампер, фару и крыло, - рассказал мужчина. Мы обратились за комментариями в "Батыс су арнасы", где нам пообещали прокомментировать произошедшее. Однако уже после обеда рабочие засыпали образовавшиеся ямы. Напомним, в городе 21 июля прошел сильный ливень, в результате чего были подтоплены дороги и торговый центр. vwJ6awN20Ok Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео прислано очевидцами