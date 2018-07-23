ПСД новых объектов получили положительное заключение госэкспертизы, строительство стационарных постов полиции началось в марте этого года. - При въезде в город Атырау всего будет построено 4 поста - на въездах со стороны Астрахани, Уральска, Кульсары и Индера. Это позволит полицейским более оперативно реагировать при возникновении каких-то внештатных ситуаций, а также иметь данные обо всех въехавших и выехавших из города авто, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырау. По словам спикера, основная часть преступлений совершается так называемыми "гастролерами", контингентом, прибывающим из других областей на легкие заработки в Атырау в основном на выходные. Также особо важна роль постов во время путины для тотального контроля автомобильного потока, что внесет ощутимую лепту в борьбу с браконьерством, - отметили в департаменте. Отметим, что посты будут оборудованы видеокамерами с базой данных, которые в автоматическом режиме будут вести учет всех авто. По информации управления строительства Атырауской области, окончание строительства обьектов запланировано на сентябрь текущего года. Новые посты будут установлены на автодорогах Атырау - Уральск, Атырау - Индер, Атырау - Актау и Котяевка - Рубеж. Напомним, ранее в 2016 году во время рабочей поездки в Индерский район, глава региона Нурлан Ногаев дал поручение разработать концепцию строительства постов полиции на выездах из города. Аким области отметил что такая мера позволит усилить контроль над транспортным потоком, дисциплинирует водителей и благотворно скажется на безопасности дорожного движения.