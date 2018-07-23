В Уральске ожидается переменная облачность. По данным РГП "Казгидромет" температура воздуха в Уральске составит днем +30, ночью +18. В Атырау также переменная облачность, +32 днем и +24 ночью. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем 31 градус выше нуля, ночью +15. В Актау ожидается дождь. Днем +31 градус, ночью +23.  