Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач рассказал о весе рюкзаков и учебников. - Я бы хотел дать рекомендации по покупке рюкзаков, ранцев родителям. Это очень важный вопрос - залог здоровья, это формирование осанки, опорно-двигательного аппарата для детей младших классов. Должна быть жесткая устойчивая конструкция, которая не будет давить на плечи и позволит держать осанку ребенку. Школьные сумки должны носиться на двух лямках, они должны быть достаточно широкими, из мягкого материала, чтобы не врезались в плечи школьника. Вес ранца или рюкзака в пустом виде не должен превышать одного килограмма, - сказал Бекшин на пресс-конференции в СЦК. Также главный санврач рассказал о рекомендуемом весе учебников. -Вес учебников для каждой возрастной группы нормируем по отдельности. Для 1-4 классов вес каждого учебника не должен превышать 300 граммов, 5-6 классов - 400 граммов, 6-7 классов - 500 граммов, для старших классов вес учебника не должен превышать 600 граммов. Этот вопрос мы постоянно держим на контроле, - заверил он. По его словам, превышение веса приводит учебников приводит к сколиозу, остеохондрозу, грыже. Также Бекшин рассказал о школьной форме. -Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормативам, удельный вес синтетических материалов не должен превышать необходимой нормы. Верхний слой одежды должен состоять из натуральных волокон: шесть, хлопок, лен, содержание которых должно не менее 35 процентов. Второй слой одежды - подкладка. Она должна быть полностью из натуральных материалов. В блузках и рубашках должно быть 65 процентов хлопка, льна, вискозы, - добавил главный санврач.