Мама погибшей Бибигуль ЕРМУХАНОВА На судебном заседании были допрошены врач психиатрической больницы, врач-педиатр и таксист, который подвозил семью по злополучному адресу, а также следователь, который вел это дело. - Я приехал по вызову примерно в 14.00. В машину сели мужчина, женщина и маленький ребенок. По дороге они о чем-то разговаривали, но я не придал этому значения. Далее женщина хотела взять ребенка к себе, звала его, но ребенок плакал и отказывался идти на руки к женщине. Дорога была недолгой. Слежки за собой не заметил. Я высадил их во дворе дома 244 по проспекту Достык, - рассказал таксист Гарифолла ХАЙРУЛЛИН. Далее был допрошен сотрудник полиции Марат КАЛМАГАНБЕТОВ. - 8 апреля к нам с явкой с повинной пришел Асылбек УМАРОВ. Он признался в том, что убил свою бывшую сноху. На место сразу же выехала оперативная группа. Дверь квартиры была заперта на ключ. Ключ находился у подсудимого. На месте было обнаружено тело убитой. УМАРОВ сразу же указал на кухонные ножи, как на орудие преступления. Но так как там было 4 одинаковых ножа, мы изъяли все 4 и направили на экспертизу, - рассказал следователь. Как стало известно, у тела погибшей было обнаружено раскрытое портмоне. В нем оказалось 500 тенге, квитанции и чеки. Хотя мама убитой утверждает, что при себе Акерке имела крупную сумму денег. На вопрос представителя потерпевшей стороны, почему же Саят КОЗЫКЕШЕВ не был сразу допрошен, следователь ответил, что он отсутствовал по месту прописки и по месту жительства. Как позже выяснилось, Саят КОЗЫКЕШЕВ, его мама Айгуль УМАРОВА и несовершеннолетний ребенок уехали к родственникам, так как опасались за свою жизнь и здоровье и боялись осуждения со стороны соседей и общества. Также была допрошена врач-психиатр, которая рассказала, что на осмотр Акерке приводила её свекровь. Осмотр проводился 27 октября 2017 года, хотя пара подала заявление на развод 17 октября. - Девушка пришла на прием самостоятельно в сопровождении Айгуль УМАРОВОЙ. Мы осмотрели её, поговорили как совместно, так и по отдельности. Супруга мы приглашали, но он отказался прийти к нам, сославшись на то, что находится в отъезде. Со слов свекрови, у девушки были неоднократные попытки суицида, перестала ухаживать за сыном, была ревнивой, часто конфликтовала с мужем. На момент осмотра девушка вела себя вызывающе, пыталась вызвать к себе жалость, то плакала, то смеялась. Диагноз ей поставили - демонстративное шантажное поведение. Но показаний для госпитализации на тот момент не было, так как у Акерке не наблюдался бред, галлюцинации и так далее. После этого я её не видела. На психиатрическом учете она у нас не состояла, - рассказала врач-психиатр. Также выяснилось, что в момент осмотра девушка твердо была намерена сохранить семью. Далее суд пригласил в зал заседания врача-педиатра Ларису УРОЖОК, которая рассказала о состоянии здоровья ребенка. По словам врача, ребенок наблюдался в частной клинике регулярно, прививки получал вовремя, всегда был ухоженным и чистым, спокойно вел себя во время осмотров. - 16 февраля 2018 года ребенка привели ко мне на прием папа и бабушка. Они жаловались на нарушение сна, раздражения на коже, плаксивость. Ребенку был поставлен диагноз - аллергический дерматит и ситуационно обусловленная невротическая реакция, - заявила Лариса УРОЖОК, На что Бибигуль ЕРМУХАНОВА заявила, что отец регулярно давал ребенку пиво и кормил чипсами и кириешками. - Когда я спросила его, зачем ты это делаешь, он ответил, что ребенок уже привыкший. Я подозреваю, что он специально это делал, чтобы потом, когда ребенок заболеет, показать его врачу и сказать, что это моя дочь виновата, - рассказала мама Акерке. Следующее судебное заседание назначено на 25 июля.