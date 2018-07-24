Эксперты туристического поисковика проанализировали динамику цен по популярным направлениям и выяснили, что этим летом подешевели авиабилеты из Казахстана во Францию, Китай, Венгрию и Армению. По данным Aviasales.kz, популярными заграничными направлениями по-прежнему остаются Россия, Турция, Узбекистан, Грузия, Украина и Беларусь. Однако стоимость перелета в перечисленные страны за год выросла на 20%. Поэтому эксперты советуют присмотреться к новым маршрутам. Средняя стоимость авиабилетов в популярные страны этим летом составила 162 тысячи тенге. В то же время улететь в менее востребованную Францию стоит в среднем 174 тысячи, что на четверть дешевле, чем в прошлом году. Также стало выгоднее летать и в Китай - цены снизились на 13% до 173 тысяч тенге. На 8% подешевели билеты в Венгрию - этим летом перелет в среднем обойдется 126 тысяч тенге. Четвертым подешевевшим направлением стала Армения: цены упали на 6,5% до 114 тысяч тенге. На фоне нескольких дешевеющих маршрутов в целом летать из Казахстана за границу стало дороже. Так, средняя стоимость авиабилетов увеличилась на 8% до 198 тысяч тенге, в то время как билеты на внутренние рейсы подорожали на 11,5% до 50 тысяч тенге. Эксперты также проанализировали, когда лучше покупать летние авиабилеты. Например, в Турцию, Грузию, Армению и Венгрию найдутся выгодные тарифы за пару месяцев до вылета, а вот билеты в Беларусь, Украину, Россию, Францию, Узбекистан и Китай нужно искать за 3-4 месяца до поездки. Однако в поиске еще доступны билеты, скажем, из Алматы в Париж от 132 тысяч тенге или Астана - Будапешт - от 98 тысяч тенге. Новости Компаний.