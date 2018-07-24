О компании «Урал-Кров-Авто Плюс» знают не только в западном регионе Казахстана, но и в ближнем зарубежье, так как за долгие годы предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер и отличный поставщик автомобилей европейских брендов. Компания расширяет свои границы во всех казахстанских городах, где она находится, и на этот раз открыла новый дилерский центр «Renault» в Атырау.Renault Store в Атырау оформлен с применением новых стандартов визуальной отделки экстерьера дилерского центра. Новый фасад подчеркивает уникальность бренда, в то же время четкие и яркие детали призваны сформировать узнаваемость бренда. Кроме того, теперь знакомство клиента с модельным рядом Renault начинается в специальной зоне экспонирования автомобилей перед дилерским центром, которая не останется незамеченной даже ночью благодаря эффектной подсветке. Акцент сделан на новых моделях – благодаря структурированному оформлению, посетители могут сразу получить максимально полную информацию и записаться на тест-драйв.С этим знаменательным торжеством совпало и другое важное событие: в новом автоцентре впервые в Казахстане компанией «Урал-Кров-Авто Плюс» были представлены новые сверхсовременные модели марки «Renault». В честь этого сотрудники компании организовали праздничный фуршет и рассказали о новинках.Одна из представленных моделей - новый электромобиль Renault TWIZY, стильный двухместный городской микроавтомобиль, который станет прекрасным решением для жителей мегаполисов.Renault TWIZY способен перемещаться по городу быстрее обычных автомобилей благодаря ультракомпактным размерам (ширина с боковыми зеркалами составляет 1381 мм, а длина – всего 2335 мм), которые также упрощают парковку в ограниченном пространстве. Автомобиль сразу же пришелся по вкусу всем представительницам прекрасного пола.Еще один новый флагман Renault, который представили сотрудники компании – премиальный полноприводный кроссовер Renault KOLEOS. Этот новый автомобиль - воплощение лучших современных решений автомобильного дизайна. Стильный и внушительный экстерьер нового Renault KOLEOS дарит чувство надежности и пробуждает страсть к приключениям. Просторный и легко модулируемый салон, оснащение премиум-класса делают новый Renault KOLEOS эталоном в своем сегменте по вместительности и комфорту.- Я уже давно задумывался о покупке автомобиля, новый Renault KOLEOS очень понравился мне: красивый и удобный салон, представительный внешний вид, отличные технические характеристики, - поделился своими впечатлениями житель Атырау Сырым ХАБИЕВ.Следует отметить, что покупая автомобили в салоне «Урал-Кров-Авто Плюс», вы можете воспользоваться программами автокредитования банков-партнеров. Так, в автосалоне Renault действуют выгодные условия по программе кредитования автомобилей с первоначальным взносом от 10% и сроком кредитования до 7 лет.На данный момент в автосалоне действуют солидные скидки и специальные предложения. При оформлении автомобиля по программе Trade-in выгода составляет до 850 000 тенге.Новости Компаний.