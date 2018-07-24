О необычной находке сообщил официальный представитель Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов. - К нам в инспекцию позвонил житель микрорайона «Лесхоз» Руфат Гумаров, который сообщил, что во дворе одного из домов обнаружил хищную птицу, похожую на орла. Птица не могла самостоятельно взлететь, возможно, у нее повреждены крылья, - рассказал Олег Тушканов. Сотрудники инспекции незамедлительно выехали по указанному адресу. Птицу аккуратно положили в коробку и привезли на свою территорию. - Наши специалисты определили, что это молодой орлан-белохвост. При осмотре явных признаков болезни или ран не обнаружено. По всей видимости, птенец научился летать совсем недавно, - рассказал Олег Тушканов. По словам инспекторов, орла передадут сотрудникам государственного природного резервата «Ак Жайык», которые в свою очередь выпустят птицу в естественную среду обитания.