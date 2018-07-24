Как стало известно, автомобиль сбил человека. - Вызов на станцию скорой помощи поступил в 23.40, через пять минут карета скорой помощи была на месте. Как выяснилось машина сбила 47-летнего пешехода. У него политравмы, черепно-мозговая травма и переломы, он был доставлен в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Другие подробности выясняются.