А также языковой центр «Золотая черепаха» объявляет о грандиозной акции – всем записавшимся на курсы английского языка предоставляется скидка 50% на весь год обучения(стоимость 8000 тенге за месяц, занятия 3 раза в неделю по 60 минут).

Языковая школа ориентирована на изучение восточных языков: китайского, корейского и турецкого, а также английского языка. - Главным преимуществом нашей школы является наличие чёткой учебной программы по каждому из языков. Например, мы организовываем встречи наших учеников с носителями китайского языка, предлагаем побеседовать с нашими друзьями китайцами по телефону во время занятий, ездим с учениками в Китай, - поясняет директор центра языка и культуры Китая "Золотая черепаха" Антон АЛЕКСЕЕВ. - Имея основную методику изучения от малого к большему, мы также дополняем ее самой современной лексикой и способами применения в реальной жизни. Английский язык мы также не обошли вниманием и разработали собственное авторское пособие.Новости Компаний.