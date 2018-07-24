В социальной сети появилось видео драки с ножом, в результате которой погиб КВНщик Данияр Алимбаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы Данияра Алимбаева в соцсетях На видеозаписи видно, как группа молодых людей дерется, один из них в руках держит нож. Однако кровавой драки избежать не удалось. Один из обидчиков ударил ножом Данияра Алимбаева. После чего он упал на землю, истекая кровью. Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 июля возле одного из баров в 6 микрорайоне. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти. Осторожно! Видео содержит сцены насилия! 18+ Lo7ydaK3UUU Регина ЯСНАЯ