В ЗКО отменили запрет на передвижение после полуночи и уберут блокпосты

Сегодня, 12 мая, вышло новое постановление главного санврача ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению, необходимо обеспечить: 1) Перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. Госуд