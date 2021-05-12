В ЗКО отменили запрет на передвижение после полуночи и уберут блокпосты

Сегодня, 12 мая, вышло новое постановление главного санврача ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению, необходимо обеспечить: 1) Перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. Государственные органы, организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме. 2) В общественных местах на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции. РАЗРЕШЕНО: - обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек; - индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования; - обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек; - обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);»; - обучение студентов 1 курса в дистанционном формате в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования, за исключением практических и лабораторных занятий. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекцииCOVID-19 на территории области. По-прежнему сохраняется запрет на проведение торжественных мероприятий: свадеб, юбилеев и т.д. На похоронах разрешается присутствовать не более 20 человек, близких родственников, с сохранением социальной дистанции. Новое постановление вступает в действие с 15 мая. К слову, в новом постановлении нет запрета на передвижение после полуночи, а также не говорится о том, что блокпосты продолжат работать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО отменили запрет на передвижение после полуночи и уберут блокпосты
Сегодня, 12 мая, вышло новое постановление главного санврача ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Согласно новому постановлению, необходимо обеспечить: 1) Перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. Госуд