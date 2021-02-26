По информации службы спасения, 27 февраля в ЗКО ожидается метель, гололед и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунде. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 3 градуса тепла днем и 9 градусов ниже нуля ночью. В Атырау так же снег с дождем, днем днем -3, ночью -6. Снег и 4 градуса ниже нуля днем ожидается в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до -16. В Актау переменная облачность, днем днем +7, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.