В ЗКО ожидается гололёд

По данным «Казгидромета», 23 декабря на севере и западе ЗКО ожидаются гололёд и усиление ветра до 20 метров в секунду. иллюстративное фото из архива "МГ" С глубокой ложбиной Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется снег с низовой метелью. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Дн