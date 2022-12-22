- В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
В ЗКО ожидается гололёд
По данным «Казгидромета», 23 декабря на севере и западе ЗКО ожидаются гололёд и усиление ветра до 20 метров в секунду. иллюстративное фото из архива "МГ" С глубокой ложбиной Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется снег с низовой метелью. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Дн