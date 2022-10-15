На западе Казахстана не ожидается. Жаркая погода сохраняется в ЗКО По данным РГП "Казгидромет", 16 октября на большей части западного Казахстана сохранится теплая погода без осадков.
  • В Уральске ожидается дождь. Днем температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +13..+15 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - малооблачно. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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