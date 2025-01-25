В ЗКО перевыполнили план по налоговым поступлениям

В департаменте государственных доходов по ЗКО рассказали, что в 2024 году был отмечен стабильный рост налоговых поступлений.
Так, в 2024 году в государственный бюджет области поступило 534,6 млрд тенге. Важно отметить, что поступления в местный бюджет составили 197,8 млрд. тенге, тем самым выполнив план на 102,3%.
- Это результат тесной работы с налогоплательщиками, направленного на укрепление налоговой дисциплины и увеличение прозрачности всех процессов, - считают в ведомстве.
К слову, темп роста составил 112,3% по сравнению с предыдущим годом.
В департаменте отметали, что в своей работе они "активно применяли эффективные меры, включая камеральный контроль, налоговый аудит и таможенные проверки". И в результате этих мероприятий было выявлено 20,3 млрд тенге дополнительных поступлений.
- Мы понимаем, что успешная работа требует взаимного доверия с бизнесом. Мы стремимся создавать условия для добросовестных налогоплательщиков, и активно работаем с теми, кто еще не осознал важность своевременного исполнения налоговых обязательств. В 2024 году в рамках камерального контроля было обработано более 12 тысяч уведомлений, что позволило выявить нарушения на общую сумму 326,98 млрд тенге и взыскать в бюджет 7,79 млрд тенге, - сообщили в ведомстве.