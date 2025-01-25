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Социум Экономика

В ЗКО перевыполнили план по налоговым поступлениям

В 2024 году в государственный бюджет области поступило 534,6 млрд тенге.
Дана Рахметова
В ЗКО перевыполнили план по налоговым поступлениям

В департаменте государственных доходов по ЗКО рассказали, что в 2024 году был отмечен стабильный рост налоговых поступлений. 

Так, в 2024 году в государственный бюджет области поступило 534,6 млрд тенге. Важно отметить, что поступления в местный бюджет составили 197,8 млрд. тенге, тем самым выполнив план на 102,3%. 

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- Это результат тесной работы с налогоплательщиками, направленного на укрепление налоговой дисциплины и увеличение прозрачности всех процессов, - считают в ведомстве.

К слову, темп роста составил 112,3% по сравнению с предыдущим годом. 

В департаменте отметали, что в своей работе они "активно применяли эффективные меры, включая камеральный контроль, налоговый аудит и таможенные проверки". И в результате этих мероприятий было выявлено 20,3 млрд тенге дополнительных поступлений.

- Мы понимаем, что успешная работа требует взаимного доверия с бизнесом. Мы стремимся создавать условия для добросовестных налогоплательщиков, и активно работаем с теми, кто еще не осознал важность своевременного исполнения налоговых обязательств. В 2024 году в рамках камерального контроля было обработано более 12 тысяч уведомлений, что позволило выявить нарушения на общую сумму 326,98 млрд тенге и взыскать в бюджет 7,79 млрд тенге, - сообщили в ведомстве.

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