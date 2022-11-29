В ЗКО планируют членов общественного совета привлекать через НПО

- Жители выражают недовольство работой госорганов, возможно, есть и коррупционная составляющая, но во многом влияет и сокращение штата сотрудников. Буквально вчера аким города обратился с письмом с просьбой увеличить штат, - сказал Гали Искалиев.По словам акима области, в идеале в общественном совете должны быть эксперты, которые имеют представление о контролируемой отрасли. Вот только пока опыт был неудачным. Если в одном случае общественник требовал денег у подрядной организации, то в другом случае – не было должного контроля. Между тем глава региона рассказал, что встречался с юристом и общественником Мереке Габдуалиевым, который подсказал хорошие направление для развития общественного контроля. Впрочем, о них рассказал сам Габдуалиев, который участвовал в разработке законопроекта об общественных советах, и в последующем мониторил их работу.
- Члены общественного совета работают бесплатно. Я исхожу из того, что эта работа проводится на общественных началах. Но было бы хорошо, если в работе принимали участие эксперты. Для этого я предлагаю привлекать их через НПО (неправительственные организации – прим.автора), через заказ, - сообщил общественник. – (…) Волонтёрство тоже никто не отменял. Думаю, раз в неделю юрист или другой эксперт может выделить 1-2 часа, чтобы у нас было сильное сообщество, и качественные услуги.О своём опыте работы с общественными советами поделились акимы Деркульского и Аксуатского сельского округов. Так, по словам акима Аксуатского сельского округа Теректинского района Жаннура Ахметов, он принимал участие в выборах главы сельского округа и одержал в них победу.
- Многие вопросы мы решаем с общественным советом. Я каждый квартал провожу встречи с жителями сёл, на которых озвучиваются те или иные проблемы и уже потом совместно с общественным советом решаем их. К примеру, одной из больших проблем села было отсутствие связи. Мы написали письмо в министерство связи, но в своем ответном письме они просили подождать. Однако мы с общественниками довели данный вопрос до конца и в итоге в конце прошлого года в селе установили вышку с сетью 4G, - рассказал Жаннур Ахметов.К слову, он попросил награждать членов общественных советов не просто бумажными грамотами, но и реальными подарками или званиями, к примеру, «Почётный гражданин».
- Сейчас у нас в работе находятся шесть совместных с общественным советом проектов. Один из них - это дорога в село Айтиево и подведение питьевой воды в село Магистральное. Вы знаете, у меня телефон не умолкает. Каждый день жители села контролируют ход работ, присылают мне фотографии с объектов, с их стороны наблюдается очень сильный контроль, - отметил акима сельского округа.Между тем заместителя департамента юстиции ЗКО Естая Рашкалиева попросили внести предложения и решить вопрос с привлечением общественников через НПО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.