В ЗКО планируют членов общественного совета привлекать через НПО

Акимы сельских округов поделились опытом работы с общественными советами, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 ноября, прошло заседание общественного совета, на котором обсуждали вопросы организации общественного контроля. Так, по словам акима ЗКО Гали Искалиева, общественный совет в регионе работает с 2015 года и согласно поручению президента необходимо усилить общественный контроль в работе государственных органов. - Жители выражают недовольство работой госорганов, возможно, есть и коррупционная составляющая, но во многом влияет и сокращение штата сотру