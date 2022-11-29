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Социум

В ЗКО планируют членов общественного совета привлекать через НПО

Акимы сельских округов поделились опытом работы с общественными советами, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 ноября, прошло заседание общественного совета, на котором обсуждали вопросы организации общественного контроля. Так, по словам акима ЗКО Гали Искалиева, общественный совет в регионе работает с 2015 года и согласно поручению президента необходимо усилить общественный контроль в работе государственных органов. - Жители выражают недовольство работой госорганов, возможно, есть и коррупционная составляющая, но во многом влияет и сокращение штата сотру
Дана Рахметова
В ЗКО планируют членов общественного совета привлекать через НПО
Акимы сельских округов поделились опытом работы с общественными советами, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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В ЗКО внедрят новую систему оплаты труда для госслужащих
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 ноября, прошло заседание общественного совета, на котором обсуждали вопросы организации общественного контроля. Так, по словам акима ЗКО Гали Искалиева, общественный совет в регионе работает с 2015 года и согласно поручению президента необходимо усилить общественный контроль в работе государственных органов.
- Жители выражают недовольство работой госорганов, возможно, есть и коррупционная составляющая, но во многом влияет и сокращение штата сотрудников. Буквально вчера аким города обратился с письмом с просьбой увеличить штат, - сказал Гали Искалиев.
По словам акима области, в идеале в общественном совете должны быть эксперты, которые имеют представление о контролируемой отрасли. Вот только пока опыт был неудачным. Если в одном случае общественник требовал денег у подрядной организации, то в другом случае – не было должного контроля. Между тем глава региона рассказал, что встречался с юристом и общественником Мереке Габдуалиевым, который подсказал хорошие направление для развития общественного контроля. Впрочем, о них рассказал сам Габдуалиев, который участвовал в разработке законопроекта об общественных советах, и в последующем мониторил их работу.
- Члены общественного совета работают бесплатно. Я исхожу из того, что эта работа проводится на общественных началах. Но было бы хорошо, если в работе принимали участие эксперты. Для этого я предлагаю привлекать их через НПО (неправительственные организации – прим.автора), через заказ, - сообщил общественник. – (…) Волонтёрство тоже никто не отменял. Думаю, раз в неделю юрист или другой эксперт может выделить 1-2 часа, чтобы у нас было сильное сообщество, и качественные услуги.
О своём опыте работы с общественными советами поделились акимы Деркульского и Аксуатского сельского округов. Так, по словам акима Аксуатского сельского округа Теректинского района Жаннура Ахметов, он принимал участие в выборах главы сельского округа и одержал в них победу.
- Многие вопросы мы решаем с общественным советом. Я каждый квартал провожу встречи с жителями сёл, на которых озвучиваются те или иные проблемы и уже потом совместно с общественным советом решаем их. К примеру, одной из больших проблем села было отсутствие связи. Мы написали письмо в министерство связи, но в своем ответном письме они просили подождать. Однако мы с общественниками довели данный вопрос до конца и в итоге в конце прошлого года в селе установили вышку с сетью 4G, - рассказал Жаннур Ахметов.
К слову, он попросил награждать членов общественных советов не просто бумажными грамотами, но и реальными подарками или званиями, к примеру, «Почётный гражданин».
- Сейчас у нас в работе находятся шесть совместных с общественным советом проектов. Один из них - это дорога в село Айтиево и подведение питьевой воды в село Магистральное. Вы знаете, у меня телефон не умолкает. Каждый день жители села контролируют ход работ, присылают мне фотографии с объектов, с их стороны наблюдается очень сильный контроль, - отметил акима сельского округа.
Между тем заместителя департамента юстиции ЗКО Естая Рашкалиева попросили внести предложения и решить вопрос с привлечением общественников через НПО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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