В ЗКО планируют создавать удобрения из куриного помёта

24 февраля аким ЗКО Нариман Турегалиев на заседании в акимате обсудил новые инвестпроекты в регионе. Представитель Уральской птицефабрики Алексей Комаровский отметил, что они обеспечивают местный рынок региона столовым и товарным яйцом, а это порядка 100 миллионов штук в год.

— За последние три года мы взяли на себя обязательства и практически завершили проект модернизации птицефабрики. Инвестиции составили порядка 3,5 миллионов долларов. Но теперь планируем сделать ещё два инвестиционных проекта на сумму 24 миллиона долларов. Первый проект — переработка помёта в минеральные удобрения. Этот проект имеет хороший потенциал и плюс рабочие места. Срок реализации 2025-2028 год. Инвестиции составят 3 миллиона долларов. Нам нужно только помочь с землёй. Для проекта требуется 400-500 гектаров в районе нашей птицефабрики. Чтобы мы успешно перерабатывали помёт. Также нам могут выделить испытательный участок для удобрений. Следующий проект — мясная птицефабрика мощностью 5 тысяч тонн мяса в год. Это 12 птичников, инкубаторы, убойный цех, комбикормовый завод. Сумма инвестиций составляет примерно 20 миллионов долларов. Для реализации этого проекта нужно опять же 60 гектаров земли с техническими условиями. По проекту должна быть удаленность в два километра от населённого пункта. Срок реализации проекта 3-4 года, — рассказал Алексей Комаровский.

Нариман Турегалиев отметил, что об этих проектах ему известно. Они уже их обсуждали. После чего, поручил акиму района Байтерек Марату Токжанову и акиму Уральска Мурату Байменову помочь найти участки под инвестпроекты.