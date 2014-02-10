- В ночь на 13 января трое неизвестных преступников в масках, вооружённые огнестрельным оружием, совершили разбойное нападение дом семьи КАРКУЛА в селе Калининское Зелёновского района, - рассказал Махамбет АБИСАТОВ. - В ходе нападения тремя выстрелами был убит Виталий КАРКУЛА, его супруге Валентине Николаевне был причинен тяжкий вред здоровью, она была госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. По словам начальника ДВД ЗКО, из дома преступники забрали 1 миллион тенге, ювелирные украшения на сумму около 3 млн тенге, и российские рубли. Напомним, ранее говорили о том, что ничего ценного из дома украдено не было. Но позже выяснилось, что все же разбойники похитили деньги и драгоценности. Информацию подтвердила и Валентина КАРКУЛА, когда пришла в себя. К слову, за пару дней до разбоя, мужчины приезжали к дому, смотрели расположение дома предпринимателей, соседей и планировали пути отхода. В дом КАРКУЛЫ преступники пришли полностью вооруженными. У двоих были обрезы, переделанные из огнестрельного оружия (один из них был изъят при задержании в машине подозреваемого), у третьего был травматический пистолет. Обрез и пистолет изъяты, второй обрез, по словам полицейского, в скором времени будет найден. Как выяснилось, его преступники выбросили в воду. Зная, что у предпринимателей есть две большие собаки, преступники намеревались их застрелить. Однако те были заперты в вольере. - Я хочу вам объявить, что единственным мотивом преступления была корысть, - сказал АБИСАТОВ. - Версия о возможном заказном убийстве снята. Преступников полицейские нашли, просматривая видеоизображения центра оперативного управления ДВД, частных охранных структур и банковской системы. А автоматизированная информационно-поисковая система «Портрет» нашла преступников по видеоизображениям в числе 32-х похожих лиц, отобранных в имеющемся массиве из 134 тысяч фотоизображений. Как выразился АБИСАТОВ, «ниточки» им дала Валентина КАРКУЛА, которая рассказала детали преступления. Также выяснилось, что разбойники связали руки жертвам автомобильными кольцами. Они пытали Валентину Николаевну, после чего она отдала им деньги, которые были в зале. Пока преступники делили награбленное, окровавленная женщина смогла в темноте убежать в дальнюю комнату, запереться там и стала звать на помощь соседей. Это напугало преступников, и они убежали. К слову, полицейские задержали двоих подозреваемых, которым суд уже санкционировал арест сроком на 2 месяца. Сейчас ведется поиск третьего подозреваемого, который как раз является организатором нападения на дом предпринимателей. Все трое ранее были судимы за различные преступления, в том числе за разбой и убийства. А разыскиваемый ТОГАЕВ вернулся с мест лишения свободы 2012 году. Кстати, как выяснилось, незадолго до преступления он получил кредит в «Каспибанке». В настоящее время МВД РК и ДВД Западно-Казахстанской области разыскивается организатор этого преступления: ТОГАЕВ Азамат Жумагалиевич, 15.11.1980 г.р., уроженец Оренбургской области, ранее трижды судимый, в том числе за разбои и убийство, в последний раз освобождённый из мест лишения свободы в 2012 году.: азиатской внешности, рост около 185 см, худощавого телосложения, лицо вытянутое, щёки впалые, нос прямой, на верхней губе под носом слева небольшая родинка, уши большие, слегка оттопыренные, брови чёрные густые, глаза узкие, наружные уголки глаз слегка опущены, волос чёрный, средней длины, может носить небольшую бороду и усы (в т.ч. накладные), использовать средства гримировки. Преступник «гастролирует» по городам и проживает на съёмных квартирах, используя чужие документы, в перерывах между разбойными нападениями совершает мошеннические операции - берёт безвозвратные кредиты в торговых домах под приобретение бытовой и оргтехники, пересдаёт съёмные квартиры. Внимание: преступник по характеру крайне жесток и агрессивен, может быть вооружён огнестрельным оружием и оказать сопротивление при задержании. Всех лиц, которым известно о местонахождении разыскиваемого преступника, просим позвонить в ДВД Западно-Казахстанской области по телефонам: 701-767-30-90, 701-918-5186, 701-534-2229 (руководство управления криминальной полиции), (87112) 98-45-30, 92-10-26 (дежурная часть ДВД ЗКО) или в ближайший отдел полиции по телефону «102» при обнаружении преступника в любом регионе страны. За помощь в поимке опасного преступника установлено весьма крупное денежное вознаграждение, конфиденциальность и анонимность гарантируются.