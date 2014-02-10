Британец Барох ПИТЕР обвиняется по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". По этому делу Бароху ПИТЕРУ грозит до 9 лет лишения свободы. А также по статье 273 - "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". 7 февраля полиция выявила Бароха ПИТЕРА и водворила в ИВС на трое суток в качестве подозреваемого в развращении малолетних. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащимися общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по ст. статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Однако 5 февраля в суд обратился адвокат иностранца Хамит ХОДЖАНАЗАРОВ, который настаивал на том, что в отношении Бароха ПИТЕРА необоснованно возбуждено уголовное дело и что полицейские незаконным путем добыли доказательства. Суд поддержал жалобу адвоката, уголовное дело не прекратили, но доказательства были признаны незаконно добытыми. 7 февраля прокуратура Уральска опротестовала решение суда первой инстанции, и в апелляционной коллегии протест был удовлетворен. Сегодня, 10 февраля, в горсуде выяснилось полное имя британца - Барох Питер Даниэль Альфред, он женат, имеет высшее образование. После того как Бароха ПИТЕРА выселили из гостиницы "Шагала", он снимал квартиру в одном из домов по улице Мухита. В Интернете была создана петиция с требованием арестовать обвиняемого в тяжком преступлении до суда и объективно расследовать и рассматривать дело в отношении британца Бароха ПИТЕРА. За четыре дня под ней подписались более двух тысяч человек.