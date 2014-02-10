Untitled-1На сегодняшний день проголосовавших за переименование - 12393 человек, против - 20636 человек. Напомним, впервые о переименовании Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ заговорил, когда был в Атырау. - В названии нашей страны есть окончание "стан", как и у других государств Центральной Азии. В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание "стан". Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Қазақ елі", но прежде следует обязательно обсудить это с народом, - заявил президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ Желающие проголосовать могут пройти по ссылке на сайт.