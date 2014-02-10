Иллюстративное фото с сайта www.police.sko.kz Иллюстративное фото с сайта www.police.sko.kz С 4 по 6 февраля 2014 года в ЗКО проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». По словам старшего инспектора управления административной полиции ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, всего за три дня ОПМ выявлено 114 нарушений правил дорожного движения, которые совершили водители  пассажирского транспорта. За это время выявлено четыре водителя, которые находились за рулем общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, еще 12 управляли транспортным средством без соответствующих документов,  а трое осуществляли пассажироперевозки на транспорте, который имел техническую неисправность. Кроме того, за осуществление регулярных автомобильных перевозов без соответствующего свидетельства были выявлены 6 водителей, за нарушение правил эксплуатации транспортного средства - 14, у 34 водителя транспорт вовсе не прошел техосмотр, 10 превысили скорость, 11 нарушили правила перевозки пассажиров, трое проехали на запрещающий сигнал светофора, а 12 - правила маневрирования. Еще пять нарушили правила проезда железнодорожного переезда.