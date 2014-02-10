Как повлиял процесс реструктуризации на масштабы фининститутов В банковском секторе Казахстана намечается пятая сделка по реструктуризации внешнего долга в посткризисный период (2009-2014). В конце января в СМИ прошла информация о намерении новых акционеров Альянса пересмотреть структуру обязательств банка. Пока условия не разглашаются. Такое объявление для инвесторов и крупных кредиторов - головная боль, для СМИ – повод для генерации футурологических сценариев про судьбы банка и банковского сектора, а для клиентов – возможность использовать пикантную «неопределенность» банка для получения более лояльных условий. За счет четырех оформленных соглашений по пересмотру внешних обязательств, внешний долг по трем банкам сократился на 24,4 млрд. долларов США. Процесс реструктуризации с 2009 года прошли три банка и по-прежнему, БТА, Альянс и Темир, остаются в группе системообразующих банков Казахстана.

Альянс первый из банков объявил о начале реструктуризации в апреле 2009 года. В результате внешний долг банка уменьшился более чем в 4 раза.

По итогам проведенной реструктуризации в 2010 году, собственный капитал банка принял положительное значение 1 032 млн. тенге. Операционная прибыль составила 26 314 млн. тенге. Однако к концу 2012 года банк показал операционный убыток в размере 249 743 млн. тенге с негативной операционной рентабельностью капитала (операционный ROE= -19,1%). По итогам 3 кварталов 2013 капитал банка продолжил снижаться. На 01.10.13г. чистый убыток достиг 1 469 млн. тенге. (операционный ROE в данном случае не несет информативной нагрузки, его рост до 48,0% отображается снижением собственного капитала). В результате, к концу 2013 года, банк подошел ко второй реструктуризации. Для новой команды цель второй реструктуризации – это перезагрузка стратегии банка с приходом ключевого инвестора. Вторая реструктуризация, как новая модель развития банка, была ожидаемой, и слухи о ней начали просачиваться в СМИ с середины 2013 года. На данный момент банк занимает 9 место по количеству филиалов и отделений среди 38 БВУ РК (5,5% от всей филиальной сети). Филиальная сеть включает 19 филиалов и 106 отделений. Банк присутствует во всех регионах Казахстана. Альянс занимал 3-е место после Народного и Казкома по количеству банкоматов (январь 2014 года). Общая численность составила 947 единиц. Доля от всего парка банкоматов по Республике составила 10,6%. По размеру вкладов населения банк находится на 10 позиции с долей рынка в 4,2%. Совокупный объем составляет 159 млрд. тенге (ноябрь 2013 года). С 2009 года у банка произошел троекратный рост депозитов физических лиц. Приток составил 108 млрд. тенге. По объему активов Альянс на 9 месте среди 38 БВУ РК (3,8% от совокупной доли всего банковского сектора). Совокупный объем составил 570 млрд. тенге (ноябрь 2013 года). БТА – второй банк, объявивший о начале реструктуризации в июне 2009 года. По ее итогам долг банка сократился более чем на 70%.

После проведения первой реструктуризации банку удалось выйти в прибыль в 2010 году, однако впоследствии операционный убыток банка продолжал расти – 288 271 млн. тенге в 2011 году, 693 045 млн. тенге в 2012 году. В результате БТА был вынужден провести вторую реструктуризацию в 2012 году. Тем не менее, накопленный убыток в структуре собственного капитала сохраняется в 1 185 млрд. тенге. Объем операционной прибыли по итогам 3 кварталов 2013 года в 35 091 млн. тенге все еще недостаточен для роста собственных средств. Устойчивость капитала банка остается под вопросом. В конце 2013 года стало известно о намерении купить банк консорциумом инвесторов в лице Казкома и Кенеса Ракишева. Учитывая наличие «дыры» в капитале банка, логичнее предположить, что для Казкома будет дешевле «поглотить» БТА, нежели накачивать капитал. Банк занимает 4 место по общему числу филиалов и отделений (всего 19 и 176 соответственно) среди БВУ РК. Доля рынка 8,5% от общего количества по РК. Наибольший уровень регионального проникновения у банка в Актюбинской, Акмолинской и Кызылординской областях, 19%, 13% и 13% соответственно (ноябрь 2013). По количеству банкоматов банк находится на 4 позиции с общей численностью 865 ед. (январь 2014). Доля рынка 9,7%. По вкладам населения банк сохраняет 5 место среди 38 БВУ РК с 2009 года. Общий объем розничных депозитов банка достиг 290 млрд. тенге (ноябрь 2013) с долей рынка в 7,6%. С 2009 года вклады населения банка выросли на 133 млрд. тенге или на 85%. По размеру активов БТА находится на 3 месте (10,1% от совокупных активов БВУ РК). На ноябрь 2013 объем активов банка составил 1 526 млрд. тенге. Темiрбанк стал третьим по счету банком, объявившим о начале реструктуризации в апреле 2010. Банк смог снизить задолженность по обязательствам на 50%.

С момента проведенной реструктуризации в 2010 году банк смог показать операционную прибыль в объеме 6 655 млн. тенге и как следствие операционный ROE составил 12,0%. Начиная с 2011 года банк не нес операционных убытков. Чистый убыток по итогам 3 кварталов 2013 года составил 3 442 млн. тенге и носит не операционный характер ввиду создания резервов на сумму 6 047 млн. тенге. С 2011 года банк показывает качественный рост устойчивости капитальной базы. Банк замыкает 10-ку крупнейших банков Республики по масштабам филиальной сети. Общее количество филиалов составило – 19, отделений – 84. Доля рынка 4,5%. Основные точки присутствия банка в регионах – г. Алматы и Алматинская область 12%, Акмолинская область 8%. Темiр занимает 9 место по количеству банкоматов среди остальных БВУ с общей численностью 268 ед. Доля рынка банка составила 3,0% (январь 2014). По объему вкладов физических лиц банк находится на 12 месте (в 2009 на 15 позиции). Доля рынка Темiра – 1,7%, номинальный объем – 63,9 млрд. тенге. С 2009 года совокупный приток депозитов населения у банка составил 41,3 млрд. тенге. Банк занимает 13 место по размеру активов среди БВУ РК (доля рынка 2,0%). Совокупный объем составил 307,9 млрд. тенге.

