Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Специализированный административный суд Уральска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, который обвинялся в совершении незаконных действий при приеме на работу отдельных граждан. Об этом сообщила пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. По ее словам, с иском в суд обратилась прокуратура Уральска. Суть дела заключается в том, что бизнесмен подал в газету объявление о том, что в его магазин требуются продавцы. При этом он конкретизировал, что это должны быть «продавцы-казашки, мусульманки». В действиях бизнесмена прокуратура усмотрела признаки дискриминации по половому признаку, а также по национальности, отношении к религии, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.87 ч.5 КоАП РК. Суд признал предпринимателя виновным в совершении вышеназванного правонарушения и наложил на него адмвзыскание в виде штрафа в размере 30 МРП или 55 560 тенге.