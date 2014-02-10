Сегодня, 10 февраля, Олимпийские игры для казахстанской команды были открыты соревнованиями по шорт-треку. Напомним, Инне СИМОНОВОЙ нужно было максимально быстро пройти дистанцию в 500, 1000 и 1500 метров. Она выступила в пятой четверке и финишировала четвертой. В соревновании участвовали 32 спортсмена в восьми группах по четыре человека. В полуфинал проходят первые два спортсмена из четырех стартовавших. В забеге на 1500 метров участвовали спортсмен из Костанайской области. Оба спортсмена выступали в четвертой и пятой шестерках. Айдар БЕКЖАНОВ стал пятым, а Денис НИКИША пришел на финиш шестым.