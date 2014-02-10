Фото © Марат Абилов Фото © Марат Абилов 700 строителей проекта "Абу-Даби Плаза" устроили забастовку из-за низкой зарплаты, передает корреспондент Tengrinews.kz. По их словам, в течение пяти месяцев компания-застройщик "Арабтек" оплачивает труд по минимальным расценкам. Теперь, если их условия не удовлетворят, строители "Абу-Даби Плаза" намерены обратиться с жалобой в департамент труда. "У нас тариф почасовой. Сейчас минимальная зарплата составляет 60-70 тысяч, это у рабочих. Те, кто по профессии - 120 тысяч тенге. Сейчас мы встречались с руководством, они обещали пересмотреть условия. Пятый месяц так работаем, они нам постоянно обещали. Они говорят, что повысят на семь-восемь процентов - это тоже очень мало. У нас у всех кредиты, жилье снимаем. По-другому уже нельзя. Каждый день обещают. До пятницы если вопрос не решится, напишем в департамент. Если там не решится, то будем дальше бастовать. У нас почасовая тарификация - 300 тенге", - отмечает рабочий Талгат Бисекенов. Между тем, исполнительный директор компании-застройщика Мурат Жуманов отметил, что рабочие нарушили порядок рассмотрения трудовых споров. "Тарифная ставка, которую они просят повысить, соответствует требованиям законодательства. Более того, в качестве дополнительного обеспечения предоставляются проживание, питание, доставка на работу. У нас три гостиницы-общежития, где проживают 600 человек, тем, кто снимают квартиру, им дополнительно выплачивают 20 тысяч, чтобы легче было арендовать. До пятницы мы вопрос рассмотрим, запрос будет рассмотрен, зарплату поднимут. Из тысячи человек недовольных примерно около двухсот", - отметил Жуманов. Напомним, что ранее сообщалось, что строительство грандиозного здания в Астане "Абу-Даби Плаза" обойдется в 1,6 миллиарда долларов. Проект финансируется инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Также сообщалось, что по информации председателя правления "Алдар Пропертиз" Абу Бакра аль-Хури, в этом году около семи тысяч человек будет задействовано в строительстве комплекса "Абу-Даби Плаза". Работать они будут в двухсменном режиме. Сейчас на строительной площадке задействовано до тысячи рабочих.