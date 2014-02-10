- Пожар примерно в 6:15 заметили соседи, они и вызвали пожарных, - рассказал хозяин одного из сгоревших гаражей. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но два гаража сгорели полностью, третий частично пострадал. - Сообщение о возгорании поступило в 6:23, - рассказал. - Общая площадь пожара составляет примерно 50 квадратных метров. На место пожара было отправлено две единицы техники. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания и ущерб. Жертв и пострадавших нет.