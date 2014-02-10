mash2Сегодня, 10 февраля, рано утром во дворе дома по улице Мирзояна, 2 произошел пожар, в результате  которого сгорели два гаража и два автомобиля марки «ВАЗ-2106» и «ГАЗ-24». - Пожар примерно в 6:15 заметили соседи, они и вызвали пожарных, - рассказал хозяин одного из сгоревших гаражей Михаил ЛЕБЕДЕВ. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но два гаража сгорели полностью, третий частично пострадал. - Сообщение о возгорании поступило в 6:23, - рассказал главный специалист УЧС г. Уральск Нурболат ЕГИНБАЕВ. - Общая площадь пожара составляет примерно 50 квадратных метров. На место пожара было отправлено две единицы техники. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания и ущерб. Жертв и пострадавших нет. Юлия МУТЫЛОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА