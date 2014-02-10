На сегодняшнем заседании выступилаи адвокат, а также его супруга и общественный защитник УТЕГЕНОВА. Адвокат Мендихана ДЖАКЕНОВА Руслан ШАГАТАЕВ в своей речи заявил, что у него появились подозрения в том, что дело полностью заказного характера. - Дело в основном экономического характера, и я не понимаю, почему его расследует КНБ республиканского масштаба, когда это в силах органов финансовой полиции, - говорит. - Специально для этого дела приехали 30 человек с разных областей. В республике были более крупные дела, взять того же Жаркеева, он похитил в 4 раза больше, 600 миллионов, но его дело КНБ не расследовало. Здесь явно заказной характер, и целью номер один является Муслим УНДАГАНОВ. Я сам бывший следователь и знаю, как работают следователи, его главной задачей является объективное расследование. Если, конечно, не поступало приказов сверху. В этом случае, он найдет любой способ, даже незаконный, чтобы доказать вину. Если внимательно посмотреть на протоколы допросов свидетелей, то станет ясно, что все они написаны под копирку, у всех написано одно и то же. В суде адвокат ДЖАКЕНОВА также напомнил, что свидетели говорили об ОПГ как ОПГ под названием "Тайпак". - Они также называли ДЖАКЕНОВА помощником УНДАГАНОВА, его учеником, но никак не кассиром, откуда тогда взялось это понятие, - говорит Руслан ШАГАТАЕВ. - Почему обвинение верит одним свидетелям, но не верит другим. Доказательств, что ДЖАКЕНОВ брал деньги, нет, нельзя же верить одним словам. Свидетели сразу поняли, что от них хотят сотрудники КНБ. Они были заинтересованы в сотрудничестве, так как были подозреваемыми. Поэтому они уловили суть, поняли, что ДЖАКЕНОВ должен быть в роли кассира, а УНДАГАНОВ в роли организатора ОПГ. Супруга и общественный защитник Мендихана ДЖАКЕНОВА в своей речи сказала, что полностью согласна со своим мужем и его адвокатом. - Я прошу суд учесть, что у нас двое детей, младшему из которых 8 месяцев, - говорит супруга ДЖАКЕНОВА. - Он еще не видел своего отца, а Мендихан еще не видел своего сына. Я прошу как женщина, как мать, принять справедливое оправдательное решение. В ответной реплике государственный обвинитель, прокурор области Тамара САРСЕНОВА подчеркнула главные аспекты обвинения. Она также сделала замечание общественному защитнику Ляззат УТАРБАЕВОЙ. - Очень бестактно влезать ко мне в душу, сравнивать меня с литературным персонажем (ранее Ляззат УТАРБАЕВА сравнила гособвинителя с персонажем Булгакова Понтием Пилатом из «Мастера и Маргариты» - прим. авт.), только из-за того, что мне пришлось сесть на это место и вести этот процесс, - говорит Тамара САРСЕНОВА. После последних реплик, подсудимые воспользовались своим правом сказать последнее слово. - Я хочу высказать все то, что копилось 10 месяцев в тюрьме, - говорит Коныс ЖЕТПИСОВ. - Хочу публично извиниться перед прокурором, если задел вашу гордость и честь. Для тех, у кого есть зрение, слух и сердце, на судебном процессе стало все понятно. Я не сомневаюсь в вашей (прокурора, - прим. автора) профессиональности, вы ас своего дела, но как может человек, не понимающей в спорте, вести это дело. Вы произвели на меня большое впечатление, вы так искусно задавали вопросы свидетелям, получали ответы и вы говорили такие слова - "Слава Богу», «Отлично», «Прекрасно". Как опытный следователь, вы выяснили правду, но проглотили ее и зачитали написанное ранее. Вы добрый и справедливый человек, это видно по лицу. Судья Акгуль КАРАСАЕВА прервала речь подсудимого, так как он перешел на личность участника процесса. Однако Тамара САРСЕНОВА не была против. - Я не возражаю, если последнее слово будет посвящено мне, - сказала прокурор. После чего ЖЕТПИСОВ продолжил свою речь, много цитируя выдержки из Корана. В конце он произнес слова благодарности в адрес участников процесса. - Спасибо нашим женам! Они думали, что мы будем защищать их, а это они стали защищать нас, - говорит Коныс ЖЕТПИСОВ. - Спасибо нашим адвокатам, которые защищали нас от системы. Спасибо прессе, благодаря им мы стали звездами Интернета и страниц газет. Когда нас спрашивали, кто наш судья и узнавали, что это Акгуль КАРАСАЕВА, все говорили, что это жесткий неподкупный и справедливый судья. Многим это не нравилось, но все это признавали. Мендихан ДЖАКЕНОВ начал свою речь с примера, в котором задел детей прокурора Тамары САРСЕНОВОЙ. - Если, к примеру, у вашего сына или дочери, скажем, свадьба, вы же влезаете в долги, чтобы ее достойно отметить, вот и я влез в долги, чтобы проводить спортивные мероприятия. - Обо мне можете говорить все, что угодно, а моих детей не трогайте, - возразила прокурор. Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ в своем последнем слове еще раз подчеркнул, что ничего противозаконного не делал. - Я вину не признаю, я работал честно и добросовестно, - говорит Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ. - Я готов понести наказание за халатность и ни за что другое. Муслим УНДАГАНОВ произносил свою речь на государственном языке. - Я понимаю, что я нужен, но вы грамотный прокурор, зачем вы делаете такие ошибки, - говорит бывший начальник облспорта. - Вам дали задание посадить меня, я не боюсь сидеть. Но мне обидно, нам говорили, что вы разберетесь. Я готов отсидеть больше, чем просит прокурор, но не сажайте ребят! Напомним, что Муслим УНДАГАНОВ обвиняется по ст. 176, ч.3,4 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235, ч.3 УК РК - «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», а также по ст. 314, ч. 2 - «Служебный подлог». Коныс ЖЕТПИСОВ обвиняется по тем же статьям. У Мендихана ДЖАКЕНОВА также статьи 176-ая, 235-ая, кроме них добавлены статьи 214 УК РК - «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» и 193-я - «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем».