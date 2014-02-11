Иллюстративное фото с сайта cardiology-club.com Иллюстративное фото с сайта cardiology-club.com В своем письме в суд работодатель назвал пятерых работников, которым не хотел платить деньги, деградировавшими иждивенцами, сообщает "Экспресс-К". Суд решил, что для порядочных людей это не оскорбление Для работников ТОО "Экко-Рос Казахстан" судебные баталии длятся с 2012 года. Дело прошло много инстанций – от горсуда до надзорной коллегии Верховного суда. Работники добились, чтобы в ТОО "Экко-Рос Казахстан" им доначислили положенную зарплату. Суд встал на сторону уволенных. Однако руководители ТОО не сдавались. Не желая платить работникам положенные деньги, они стали обжаловать решение суда. В одной из жалоб в облсуд, не стесняясь выражений, заявлено, что своим решением горсуд "предоставил карт-бланш гражданам, с юных лет нарушавшим морально-правовые нормы, для их дальнейшей деградации, для укрепления в них таких иждивенческих качеств, как вседозволенность, безответственность, безнаказанность. Также суд поощряет и приветствует своим решением действия лиц, покушавшихся на собственность". Никаких доказательств того, что работники с малолетства нарушали закон, руководство ТОО "Экко-Рос Казахстан" представить не потрудилось. Это работников оскорбило и унизило. Они потребовали по 50 тысяч тенге в качестве возмещения морального вреда. Судья Актюбинского горсуда Азамат Кабульдинов решил иначе. По его мнению, вышеприведенные слова – не повод привлекать людей к ответственности: здесь имела место всего лишь "реализация конституционного права на защиту в суде". "Мы просто не понимаем, – говорит представитель работников ТОО "Экко-Рос Казахстан". – Получается, что каждый может оскорблять людей в суде, а потом сослаться на то, что это у него такая необычная реакция на проигрыш? А "реализация конституционного права на защиту в суде" подразумевает, что можно поливать человека грязью и не отвечать за это?" То есть, назвав нормальных людей деградировавшими с детства иждивенцами, руководство ТОО "Экко-Рос Казахстан" выступило с "субъективной точки зрения в негативном свете", и обидные для людей слова были всего лишь "результатом несогласия ответчиков с действиями истцов".