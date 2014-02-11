photo1Видео с таким заголовком появилось на сервисе Youtube 7 февраля. Судя по видео, драка произошла в кабинете химии. Учитель ударил ученика указкой, а ученик ответил ему кулаком. Название видео вводит людей в заблуждение: то ли это происходит в Екатеринбурге, то ли в казахстанском Уральске. Видео разместил некий Игорь Симоненко. - После выхода видеоролика, мы провели служебное расследование, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заведующая воспитательным сектором отдела образования г.Уральска Маншук КАРАЕВА. - И можем с полной уверенностью сказать, что инцидент был не в уральской школе. Это было понятно из самого видеоролика, поскольку все ученики у нас носят школьную форму. Кроме того, из видеоролика было видно, что это кабинет химии (на стене висит таблица Менделеева), а у нас все школы химии полностью оснащены.        