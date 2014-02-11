Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Курс доллара достигнет отметки в 185 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
Национальный банк Казахстана принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге, сообщило ведомство.
"Национальный Банк предполагает, что новый уровень обменного курса будет находиться около 185 тенге за доллар США", - говорится в заявлении ведомства. Официальный курс Нацбанка на 11 февраля был установлен на уровне 155,5 доллара США.
Также в Нацбанке отметили, что, учитывая высокую значимость обменного курса для экономики страны, в последние годы валютная политика ведомства была нацелена на сохранение его уровня в пределах 145-155 тенге за доллар США, что позволило обеспечить экономическую и финансовую стабильность. В 2013 году ВВП Казахстана вырос в реальном выражении на 6 процентов, а инфляция достигла своего исторического минимума в 4,8 процента.
"Вместе с тем, необходимо отметить, что экономика Казахстана тесно интегрирована в глобальную экономику, и Национальный Банк не может не учитывать ситуацию на мировых финансовых и товарных рынках.
Во-первых, это ситуация в ведущих развивающихся странах, в частности, в странах БРИКС. В результате сокращения количественного смягчения в США идет переток капитала из развивающихся стран в развитые, что привело к росту давления на валюты этих стран. На фоне неопределенности дальнейшего развития мировой экономики усилилась волатильность на мировых финансовых и товарных рынках.
Во-вторых, сохраняется неопределенность относительно обменного курса российского рубля. В результате перехода Центрального Банка РФ к более свободному формированию обменного курса российский рубль в 2013 году ослаб на 7,1 процента по отношению к доллару США. В январе текущего года тенденция ослабления обменного курса российского рубля продолжилась.
В-третьих, это состояние платежного баланса РК. Несмотря на то, что счет текущих операций остается положительным, наблюдается рост импорта, главным образом, за счет импорта потребительских товаров.
В-четвертых, это высокие девальвационные ожидания в экономике Казахстана и усиление в связи с этим спекулятивных операций. Для противодействия спекулятивному ажиотажу и недопущения чрезмерной волатильности обменного курса Национальному Банку вынужден регулярно принимать участие на валютном рынке.
В-пятых, для создания базовых предпосылок для снижения инфляции до 3-4 процентов в среднесрочной перспективе НБК планирует перейти к инфляционному таргетированию, что предполагает отход от жесткого регулирования обменного курса.
Необходимость восстановления внешней конкурентоспособности обменного курса тенге, внешнеторгового баланса экономики РК и поддержания конкурентоспособности
отечественных товаропроизводителей требует внесения изменений в валютную политику Национального Банка", - отметили в Нацбанке.
Чтобы не допустить дестабилизации финансового рынка и экономики в целом, ведомства планирует установить коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от нового уровня 185 тенге за доллар США плюс/минус 3 тенге и продолжена политика по сглаживанию резких скачков и краткосрочной волатильности обменного курса. Но долгосрочный тренд обменного курса тенге будет формироваться под влиянием макроэкономических предпосылок. Национальный Банк считает, что потенциал спекулятивных девальвационных ожиданий будет исчерпан при достижении объявленного ориентира. Предполагается, что в дальнейшем изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике.
Национальный Банк не предусматривает введения каких-либо ограничений существующего режима валютных операций. Национальным Банком Республики Казахстан с 11 февраля 2014 года вводится предел отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, по: доллару США - 2 тенге; евро - 3 тенге.
"Национальным Банком будет обеспечено бесперебойное функционирование платежной системы.
Национальный Банк продолжит предоставление банкам необходимой краткосрочной ликвидности под залог утвержденных инструментов. Обменные пункты будут обеспечены достаточным объемом наличной иностранной валюты, как со стороны банков, так и со стороны Национального Банка. Филиалы банков второго уровня в регионах обладают значительным объемом наличной иностранной валюты. В результате корректировки обменного курса произойдет улучшение конкурентных условий для отечественных товаров и для предпринимателей, работающих в экспортных и импортозамещающих отраслях экономики Республики Казахстан", - отметили в Нацбанке.
Ранее аналитики прогнозировали, что к концу 2014 года доллар достигнет отметки в 165 тенге. Эксперты предполагали, что на это повлияют снижение цен на нефть и действия Центробанка США.