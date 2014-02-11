29-летняя девушка подозревается в том, что в период с 2012 по 2013 годы выманила у доверчивых актюбинцев 45 миллионов тенге, обещая содействие в получении земельных участков и арендного жилья из государственного земельного и жилищного фондов. Бдительность своих жертв мошенница усыпляла тем, что оформляла формальные договора займа на предоставляемые ей суммы. В сообщении пресс-службы финансовой полиции говорится, что действовала мошенница «в сговоре с другими участниками преступлений», однако об их личностях и судьбе ничего не сообщается. В настоящее время с заявлениями в органы обратились 30 обманутых граждан, не исключается, что со временем могут всплыть новые эпизоды. В настоящее время подозреваемая отпущена под залог. Следствие по уголовному делу на стадии завершения, иная информация будет оглашена после принятия по делу окончательного судебного решения, отметили в финполе.