-Я ехал на зеленый свет, - говорит водитель Volkswagen Polo. - Вдруг вижу, как «Москвич» поворачивает с Евразии на Курмангазы на красный свет. По словам хозяина Volkswagen Polo, он живет в Самаре, машину приобрел неделю назад и приехал на ней в гости в Уральск. Водитель «Москвича» от каких-либо комментариев отказался. Водители ждут приезда дознавателей.