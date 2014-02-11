Иллюстративное фото с сайта news.headline.k Иллюстративное фото с сайта news.headline.k На ремонт многоэтажных домов по программе модернизации ЖКХ Аксай  в этом году получит 30 миллионов тенге. Однако население не заинтересовано в ремонте домов на кредиты предоставленные государством. На сегодня практически все многоэтажные дома Аксая нуждаются в капитальном ремонте кровли. Из 188 городских лифтов в настоящее время действует только 28. Но, несмотря на разъяснения населению всех плюсов госпрограммы, горожане не проявляют активности. Руководство Бурлинского района поручило отделу ЖКХ и городским КСК проводить сходы с жителями микрорайонов и на наглядных примерах доказать все преимущества программы модернизации. Иначе деньги, выделяемые для Аксая, могут уйти в другие районы, поскольку там подали заявки на ремонт домов.