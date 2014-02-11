Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта news.gazeta.kz Прокуратура города Актобе проверила деятельность местного акимата и его структурных подразделений на соблюдение земельного законодательства, стандартов госуслуг в сфере земельных отношений и антикоррупционного законодательства за 2013 год. Проверка закончилась тем, что заместитель акима города Геннадий ДУДАКОВ был понижен в должности, а двум руководителям отделов акимата объявили о неполном служебном соответствии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ходе проверки нарушения норм земельного и антикоррупционного законодательства установлены в действиях членов городской комиссий по регулированию земельных отношений и предоставлению прав на земельные участки. - В частности, нарушения допустили заместитель акима города Актобе Геннадий ДУДАКОВ, руководитель городского отдела земельных отношений Куаныш ЖОЛДЫБАЕВ и руководитель  государственно-правового отдела аппарата акима города Серик УТЕГЕНОВ, - рассказал помощник прокурора г. Актобе Канат КАЗМУХАНБЕТОВ. По его словам, нарушения выразились в том, что «кому-то предоставляли (земельные участки - прим. Е.Н.), а кому-то нет». Всего прокуроры поставили под сомнение правомерность выдачи более чем 10 участков земли. Об итогах проверки прокуроры сообщили дисциплинарному совету департамента по госслужбе. На основании решения и рекомендации диссовета аким города Ерхан УМАРОВ наложил на своего зама дисциплинарное взыскание в виде понижения на нижестоящую должность- советника акима города, Куанышу ЖОЛДЫБАЕВУ и Серику УТЕГЕНОВУ было объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.