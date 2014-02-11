Фото с сайта газеты "Мегаполис Фото с сайта газеты "Мегаполис Заместитель министра обороны РК Багдат Майкеев задержан с крупной взяткой в Астане, сообщил КазТАГу источник в генеральной прокуратуре. По его словам, генерал-майор был задержан 9 февраля сотрудниками КНБ при получении взятки. "Полученные им деньги являются частью так называемого "отката" от коммерческих структур от суммы заключенных в 2013 году контрактов", - сказал он. 10 февраля следственным департаментом КНБ в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.5 УК РК (взяточничество в особо крупном размере). По данным журналиста сайта Ratel Геннадия Бендицкого, сотрудники КНБ задержали Багдата Майкеева при получении 2 млн долларов во дворе элитной многоэтажки в центре Астаны. Б.Майкеев является заместителем министра обороны с 2011 года. Ранее он работал в должности первого заместителя начальника Юго-Восточного управления внутренних дел на транспорте; заместителя командующего Внутренними войсками МВД; начальника ДВД Алматинской области; советника МВД; начальника главного управления материально-технического обеспечения минобороны РК.