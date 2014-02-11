kaspiКорреспондент портала «Мой ГОРОД» обошла обменники в городе и увидела, что БВУ на решение Нацбанка отреагировали мгновенно. Уральские банки по разным причинам приостановили обмен валюты. В «Альянс банке» корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили, что на данный момент не работает программа, по которой можно было бы вывести курс доллара. В «Народном банке» также приостановлена покупка и продажа американской валюты, так как курс не известен. Курс доллара в «Казкоме» на сегодняшний день: покупка - 180.00 тенге, продажа - 205.500 тенге. В «Каспибанке» с утра доллар покупали по 186.00, продавали - по 188.00, но позже приостановили процесс. У «Темирбанка» покупка - 175.00, продажа - 195.00. А в интернете уже появились демотиваторы на эту тему, вот самые популярные из них. IMG-20140211-WA0003 Виктория САВИНЫХ Фото автора